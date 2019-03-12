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華裔女金主牽線 安排華企會特朗普

2019-03-12 列印
　　美國一名華裔女金主聲稱，可以安排中國客戶和總統特朗普合照，並安排客戶進入特朗普的私人俱樂部海湖莊園，和政界要人打交道。這名女金主還曾經營色情水療按摩院，並捲入球隊老闆召妓案。

　　這名華裔女子叫楊莅（Li Yang），現年四十五歲，早前被揭與特朗普自拍。楊蒞算是棕櫚灘政治圈的新面孔。根據佛州政府文件，她註冊的樂亞其國際投資公司現已歇業，大部份中文網站則說樂亞其是國際商業諮詢公司。

　　率先披露此事的《邁阿密前鋒報》（The Miami Herald）與《瓊斯夫人》（Mother Jones）雜誌指出，此事再度凸顯特朗普繼續擁有並經營私人俱樂部衍生諸多糾葛及道德問題。



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