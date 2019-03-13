「根本不適合擔任總統」佩洛西不支持彈劾特朗普

隸屬民主黨的美國眾議院女議長佩洛西周一表明，為免分化國家，她不支持彈劾總統特朗普，因為不值得為特朗普這樣做。這是到目前為止，民主黨領導層在這個問題上最直接、也是最清晰的表態。雖然佩洛西有這種想法，但她仍然認為，特朗普不適合擔任總統。



佩洛西接受《華盛頓郵報》訪問時說：「我不贊成彈劾（總統）。彈劾行動會令國家分化，因此除非有令人信服及壓倒性的理由及兩大政黨都同意，否則我不認為應該走這條路，因為會分化國家，不值得為他這樣做。」



佩洛西是於上周接受《華盛頓郵報》記者專訪，但到現在才刊登。她說：「我不認為他（特朗普）適合擔任總統。他在道德上不適合，在才智上不適合，在好奇心和智慧上都不適合。」



