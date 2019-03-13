委國醫院大停電 10公斤少女失救亡

據英國《每日郵報》報道，近日，委內瑞拉一名十九歲女孩因停電沒有得到及時治療，死在了媽媽伊麗莎白·迪亞斯（Elizabeth Díaz）的懷裏。女孩去世時體重只有二十二磅（約十公斤）。



報道稱，當地時間三月九日晚，伊麗莎白抱着孩子來到了委內瑞拉北部城市巴倫西亞的一間醫院，但醫生因停電拒絕接收。醫生建議伊麗莎白去附近的另一個醫療中心，那邊有電，可以為十九歲女孩治療腦癱和營養不良。伊麗莎白抱着不斷抽搐，身體逐漸僵硬的女兒去了另一家醫院，可是她們在入口處就被拒絕，因為醫院沒有備用的發電機。不久，伊麗莎白的女兒就去世了，伊麗莎白只好抱着女兒的屍體穿過昏暗的街道到當地的殮房。



據報，停電危機導致三百多萬委內瑞拉人流亡，大部份逃亡到鄰近的南美國家。







