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蘋果請柬：「好戲開場」 傳月底公佈電視服務

2019-03-13 列印
　　美國蘋果公司周一邀請傳媒於本月二十五日，在加州庫比蒂洛總部的喬布斯劇院內出席一項活動，預料該公司到時會宣布推出全新的電視和視像服務。

　　消息人士透露，蘋果公司計畫推出串流式電視服務，可能包括收費電視，而四月是推出這些服務的目標期限。根據過往經驗，每逢該公司舉行大型推介活動後數星期，便會推出新服務或新產品。

　　蘋果公司在邀請信函中沒有具體披露那是麼甚麼活動，只是有一行字寫道：「好戲開場。」（It's show time）。

  該公司一直銳意開拓電視服務，並已在荷里活投資二十億美元（逾一百五十六億港元），製作本身的內容，甚至重金禮聘星級人馬例如女名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）加盟。



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