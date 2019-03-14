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﻿巴西校園槍擊至少十死

2019-03-14 列印
　　巴西南部聖保羅郊區一所公立學校昨日發生槍擊事件，造成十人死亡，包括兩個教師和兩個槍手，另有十五人受傷。當局稱，兩名少年持槍校園內開火，射殺多名學生及至少兩個教師後，吞槍自盡。事發當地時間早上約九時半，校內中小學生正在小休。有教師說，聽到槍聲後不敢走出課室。目擊者看到事發後師生四處逃走。當局未清楚槍手行兇動機。
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