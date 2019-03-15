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碧咸遇上假銅像 「黑面」欲離場

2019-03-15 列印
　　英國足球名將「萬人迷」碧咸（David Beckham）的銅像於三月四日落成，不過他慘遭英國名嘴James Corden捉弄「整蠱」，James換走真的銅像，以超醜的翻版銅像代替，令碧咸忍不住一度「黑面」，不滿離場。

　　英國名嘴James Corden為捉弄碧咸，不惜以一個超醜的翻版銅像換走真的銅像，該銅像不但下巴超長、屁股太大、連手部也不符比例地長，碧咸看到以後不禁「黑面」。而在銅像開幕期間，James更安排演員不斷挑釁碧咸，包括故意說錯其所屬球隊、叫碧咸的小名「Dave」等，令碧咸忍不住爆粗離場。後來，James追回碧咸並指，這是一場整蠱。

　　碧咸事後把自己被整蠱片段放上Instagram，並留言道：「我還在笑，真係完全被捉弄了！」

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