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美停飛波音737 MAX 8 及 MAX 9

2019-03-15 列印
　　埃塞俄比亞發生空難後第四天，美國政府周三頒佈緊急命令，所有波音 737 MAX 8 及 MAX 9 型號飛機停飛，即時生效。官員說，去年十月印尼獅子航空空難和日前的埃塞俄比亞空難有雷同之處，加上先後有四名美國機師投訴 737 MAX 機種有問題，促使當局作出這項決定。

　　總統特朗普說，雖然調查工作仍在進行中，但有關部門收到「新的資料」，決定下令這兩個機種的飛機停飛，直至另行通告為止。有關部門會搜集更多資料，調查該兩宗空難的原因。

　　這項決定勢必對波音公司構成沉重打擊，暫時未知會帶來多少金錢損失。該公司發表聲明，仍然強調對 737 MAX 機種的安全充滿信心，但為了審慎起見及重建公眾的信任，該公司支持政府作出積極步驟，建議聯邦航空管理局暫時停止全球三百七十一架 737 MAX 飛機的運作。

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