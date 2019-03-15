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尼日利亞塌樓 十死包括小學生

2019-03-15 列印
　　非洲尼日利亞商業大城市拉各斯一幢樓宇周三倒塌，當局至今證實有十人死亡，恐怕有更多人被埋在瓦礫堆中，死傷人數可能會持續上升，死難者中包括小孩子。

  倒塌的是一幢位於拉各斯島伊達法茲區的四層高樓宇，最高一層是一間小學。

  出事時，估計有超過一百名學生正在上課。大批救援人員接報後到場，出動大型設備挖掘，至今救出了大約四十名學生，但未確定仍有多少人被埋在瓦礫底下。

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