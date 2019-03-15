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巴西校園槍擊案最少九死17傷

2019-03-15 列印
　　巴西最大城市聖保羅發生校園槍擊案，最少九人死亡，另有十七人受傷，行兇的兩名青年槍手其後吞槍自殺身亡。

　　槍擊案發生在聖保羅市蘇札諾（Suzano）一所學校，事發後大批警員封閉校園調查，現場相信是遇難者的遺體被覆蓋著，大批家長趕到學校等待子女的消息。

　　當局表示，兩名蒙面槍手當地周三闖入學校發動襲擊，一名老師、一名教職員、五名學生和校門外一人當場中槍身亡，另外有多名學生受傷。兩名槍手據報是十七歲的Guilherme Taucci Monteir及二十五歲的Henrique de Castro，他們都是舊生，正調查行兇動機。其中一名十七歲的槍手的母親指兒子曾於學枚被欺凌。

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