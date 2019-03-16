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Justin Bieber MV帶動遊客破壞 冰島峽谷暫封閉保育

2019-03-16 列印
　　加拿大男歌手Justin Bieber早年在冰島拍攝歌曲MV，取景地點是當地東南部峽谷，意外吸引大批歌迷到當地，破壞生態環境。冰島為保育景點，暫時封閉該景點。

　　冰島現已暫時封閉該景點，以作保育。封閉令將會到六月一日，期間冰島當局會進行維修。官員指當地山徑滿佈泥濘，不適宜遠足。若遊人再踏足該處，會破壞植物。該峽谷深約一百米，長兩公里，有一個河牀，並有一條美麗瀑布。自從MV播出後，遊客擁往當地，對當地生態造成一定影響。

　　事實上，Justin Bieber被指在MV有不良示範，例如在當地的冰河湖戲水，在冰島苔上隨意踐踏和翻滾等。

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