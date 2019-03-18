控制塔對話錄音記錄： 埃塞航起飛後異常高速飛行

埃塞俄比亞航空公司波音737 MAX 8客機上周日在起飛後不久即墜毀，全機一百五十七人全部罹難，有消息人士聽過機場控制塔的對話記錄後指出，埃航客機在起飛後異常高速飛行。



這名已聽過客機完整錄音對話記錄的消息人士指出，客機起飛後時速約七百四十公里，較平常快近一倍，機師之後表示出現操控困難，要求爬升至約一萬四千呎並折返機場，獲得批准，但約一分鐘後，飛機在一萬○八百呎高度時，從雷達中消失。



客機的聲音紀錄儀顯示，機師說他遭遇飛行控制問題，這就是他想要爬升的原因。



該消息人士並補充說，機師沒有提供其所遭遇問題的任何細節，但聲音聽起來很緊張及驚慌。專家說，機師通常是在飛機接近地面的高度遭遇問題時，要求爬升，以取得足夠的反應時間。







