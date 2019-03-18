控制塔對話錄音記錄： 埃塞航起飛後異常高速飛行

這名已聽過客機完整錄音對話記錄的消息人士指出，客機起飛後時速約七百四十公里，較平常快近一倍，機師之後表示出現操控困難，要求爬升至約一萬四千呎並折返機場，獲得批准，但約一分鐘後，飛機在一萬○八百呎高度時，從雷達中消失。
客機的聲音紀錄儀顯示，機師說他遭遇飛行控制問題，這就是他想要爬升的原因。
該消息人士並補充說，機師沒有提供其所遭遇問題的任何細節，但聲音聽起來很緊張及驚慌。專家說，機師通常是在飛機接近地面的高度遭遇問題時，要求爬升，以取得足夠的反應時間。
油麻地佳寶超市前日發生警員開槍轟斃刀客事件，閉路電視片段首度曝光。從片段可見，兇徒明知有警員尾隨，但他仍揮刀狂斬手無寸鐵的超市經理，警別無選擇下，開一槍將兇徒制服。被斬傷的超市經理仍留醫，他對警員救他...
2019-03-18
重慶警方近日破獲一宗金額過千萬的特大假藥案。警方偵查發現，一種號稱由幾十種中藥配製而成，包治各類病痛的神藥在重慶農村市場銷售，這種萬能藥不但不能治病，長期服用還會對身體造成傷害。 警方調查發現，這種藥...
2019-03-18
斯洛伐克周六舉行總統大選首輪投票，沒有擔任過公職的反貪污女鬥士卡布托娃(Zuzana Caputova) 勝出，將會在第二輪投票中和執政方向-社會民主黨支持的候選人薩夫科維克，一決高下。 四十五歲的卡...
2019-03-18
新餘邨坐落在九龍塘，由於環境靜中帶旺，備受買家歡迎。是次介紹該廈的中層單位，實用面積950方呎，2房1套連工人房間隔，戶主花了不少心思在不同特色牆身之上，為大廳營造不同風格，打造時尚溫馨居停。 ...
2019-03-18
中美貿易談判再傳利好消息，上周恒指企穩29000點，與今年高位29241點相距不大。證券界人士認為，本周恒指有機會創新高，或上試29400至29600點，惟有分析指目前值博率不高，建議炒股不炒市，可留...
2019-03-18
施丹回歸皇家馬德里即贏盡人心，周六西甲首次領軍即變陣，點兵不論親疏重建軍心之餘，派舊部基羅拿華斯把關，棄用去夏為登艦而犯眾憎的泰拔高圖爾斯，更博得球迷一致讚好。拿華斯更助球隊各賽事近十場首度保持清白身，主場2:0輕取切爾達。 今仗作為回歸第一擊，施丹立即施行變法，包括重用舊臣、不計前嫌起用曾批評自己的戰將、不分出身提拔小將，還將攻勢再次集中在中路，結果銀河艦隊表現煥然一新，憑艾斯高和加里夫巴利各入一球，兩球輕取切爾達。 改革令皇馬眾將表現甚為積極，可見施丹已率先建立起軍心。他表示：「己隊所有球員都一樣重要，賽前我只告訴大家享受比賽，攻守都要齊上齊落。」同時，這名法國...
2019-03-18
自去年底國產手機開始鬥鏡頭像素，紛紛裝上超高解像度的48MP感光元件，當中包括以獨立品牌打拼的紅米，年度頭炮Note Seven正正用上48MP主鏡頭，為千元級的平民手機帶來多一個賣點。文、圖：B18...
2019-03-18
昨日，張智霖(Chilam)、蔡卓妍(阿Sa)、周勵淇(Niki)、王敏德夫婦及呂良偉夫婦等出席「2019鴨脷洲洪聖傳統文化節」。活動後Chilam便要趕回長沙繼續拍攝內地真人騷《妻子的浪漫旅行》，坦...
2019-03-18
每年冬季流感高峰期，公營醫院總是人滿之患，前線醫護人員疲於奔命，怨聲載道，情況惡劣，港府不得不急急撥款，給醫護津貼加人工，暫時起到安撫軍心的作用，但未觸及問題的核心——人手不足。昨天中文大學前校長沈祖堯便呼籲醫管局，首先減少醫護人員的文書工作，並為護士提供更多培訓，讓他們升級成為「醫務技師」，幫輕醫生，為病人提高更好的服務。 任何有助改善醫護人手緊張的建議，都值得醫管局用心聆聽，研究可行性。就以減少文書工作來說，其實較有把握做到，在政府增撥資源後，醫管局必須迅速行事，盡量聘請更多文書助理，為醫護人員鬆綁，讓他們把時間投入治療病人上，一來減輕他們的壓力，二來也是病人之福。 至...
2019-03-18
最新一期維多利亞省賽馬會見習騎師訓練計劃入選名單，喜見不少賽馬名門之後的名字，當中包括冠軍騎師勞愛德及羅理雅的兒子Jaden Lloyd及金寶Campbell Rawiller，另外還有貝禮善之子Will Price。 Jaden獲分配至大衛希斯的靈犀賽馬（Lindsay Racing）、金寶會繼續為麥敬堯（Logan McGill）效力，而Will則會在蘇禮華（Dan O'Sullivan）處學藝。 不少香港賽馬圈的朋友看到金寶的名字均雀躍萬分，除了他本身有禮、勤奮及善解人意外，即使父親因犯規而被重罰，他也沒有因此而放棄追逐策騎之夢，之前就曾到德國在薛寶力的馬房...
2019-03-18