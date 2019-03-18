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聖帕特里克大巡遊 紐約「染綠」

2019-03-18 列印
　　聖帕特里克節巡遊活動在美國紐約登場，數以萬計民眾穿着綠衣、或在身上掛上綠色裝飾，在第五大道巡遊，以迎接周日來臨的聖帕特里克日（St Patrick's Day）。而今年的巡遊主題因為英國脫歐問題而蒙上陰影。

　　活動長達六個小時，巡遊隊伍從聖帕特里克大教堂前經過，大批群眾夾道觀看，十分熱鬧。一名二十七歲的愛爾蘭裔美國參加者表示，對於身為愛爾蘭裔人而感到驕傲，但因為受到英國脫歐問題困擾，恐怕會影響愛爾蘭經濟。

　　每年三月十七的聖帕特里克日是愛爾蘭傳統節日，為紀念愛爾蘭守護神聖帕特里克而設。

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