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長頸鹿生B 30萬人YouTube直擊

2019-03-18 列印
　　紐約州哈珀斯維爾市（Harpursville）動物冒險公園長頸鹿媽媽「四月」（April），繼二○一七年四月誕下第四胎吸引全球網民觀看後，周六再誕下寶寶，今次在YouTube直播，吸引超過三十萬人直擊。

　　「四月」在當地時間周六下午十二時四十五分左右，順利誕下一頭健康的雄性小長頸鹿。

　　園方稱，這頭寶寶在下午一時二十七分站起來，並於一時五十一分接受餵哺。

　　「四月」懷孕期長達十五個月，最終母子平安，園方都十分雀躍。

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