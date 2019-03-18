蛋襲參議員 澳少年變網紅

言論備受爭議的澳洲右翼參議員安寧（Fraser Anning），把紐西蘭清真寺槍擊案歸咎於當地的穆斯林移民，引發不滿。一名十七歲少年往他頭上砸蛋，安寧立刻還手，揮打少年幾拳，警方已就事件展開調查。這名少年事後在網上爆紅，更有人為他眾籌律師費。



根據澳洲雪梨7 News的影片，安寧當時正在墨爾本舉行記者會，該少年一邊拿手機拍攝，一邊從背後接近安寧，並拿蛋直接砸向他的頭部。安寧不甘被砸蛋，立刻轉過身揮打少年幾拳，少年接着被人拉倒在地制服。警方指，少年其後被捕，之後獲釋。安寧先前表示，紐西蘭讓「穆斯林狂熱份子」移民入境，是釀成當地和平時期最嚴重槍擊慘案的主因，引起批評。



