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長途賽鴿王 華人買家1100萬投得

2019-03-19 列印
　　比利時傳媒報道，一隻明星賽鴿在網上拍賣，由一名華人買家以一百二十五萬歐羅（約一千一百零七萬港元）的「天價」投得。

　　這隻賽鴿叫Armando，是比利時長途賽鴿王，成交價刷新紀錄，拋離另一賽鴿Nadine所保持的三十七萬六千歐羅（約三百三十三萬港元）紀錄。「比利時鴿子天堂」（Pigeon Paradise）網站沒有透露這名買家的身份，但比利時通訊社Belga指買家是華人，預料會用新收購的賽鴿培育其他「鴿王」。

　　Armando由比利時育鴿商弗斯豪特（Joel Verschoot）售出。他數周前開始在網上拍賣他的賽鴿，至今已售出一百七十八隻，總值約二百萬歐羅（一千七百七十二萬港元）。

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