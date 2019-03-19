法最大市集50周年 宴客二千破世界紀錄

法國巴黎附近的朗格斯（Rungis）新鮮食品市集是全球最大的食品批發市場，出售的大都是綠色蔬果和法國各地的地方特產，還有各式野味和海鮮。該市集為慶祝創立五十周年，舉行一個大宴會，刷新了世界紀錄。



在當地時間周日，近二千人沿着逾四百零一米長的桌子坐下，共享新鮮食品，打破二○一七年在法屬印度洋留尼旺島創下的三百二十二米長桌子宴客的世界紀錄。朗格斯前身是始於一一三六年位於巴黎市中心的市場Les Halles。市場裏的客人不僅有當地的食品零售商和餐館業主，還吸引了來自其他各個國家的遊客。很多遊客無法抵擋各種食物的誘惑，喜歡去市場一瞧究竟。當時，Les Halles是食物愛好者去巴黎的必去之地