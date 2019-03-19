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哈里王子擬放兩周侍產假

2019-03-19 列印
　　英國薩塞克斯公爵夫人梅根的預產期在下月，但亦有機會早至下周臨盆。有報道指愛妻情切的哈里王子，計劃放兩周的侍產假陪伴妻兒。哈里認為，陪伴妻子照顧新生寶寶是現代父親的責任，因此他決定拋開繁忙的公務，休假兩星期陪伴妻子及初生嬰兒。

　　哈里一名友人接受英國《每日快報》訪問時透露，雖然哈里其實並不需要放侍產假，但他認為這是現代父親要做的事情。
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