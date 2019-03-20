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﻿蓬佩奧妙答「被炒魷」

2019-03-20 列印
　　美國總統特朗普的高層官員如走馬燈般來來去去，現任國務卿蓬佩奧已算長期獲重用。但他也開玩笑說，等到他從Twitter得知消息，就知道應該要下台了。

　　蓬佩奧周一在家鄉堪薩斯州出席一場論壇時，難得以輕鬆口吻談論他上司特朗普，間接提到前任國務卿蒂勒森是透過特朗普推文得知自己「被辭職」的命運。

  蓬佩奧被問到自己將擔任國務卿多長時間時，他妙答：「直到他（特朗普）推文告知我下台為止。」

　　此言一出，引起聽眾哄堂大笑。但蓬佩奧隨即說：「我不覺得我會被炒魷魚，至少今天是這樣。」
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