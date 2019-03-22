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Volvo新車裝感應器 偵測司機有否醉駕

2019-03-22 列印
　　瑞典富豪車廠（Volvo）宣佈在二○二一年開始，在新出廠的汽車安裝攝錄機及感應器，可以偵測司機有沒有飲過酒、或者因為其他原因而分散注意力。如果出現這些情況，汽車上的系統會自動作出干預，藉此加強行車安全。

　　該公司周三在瑞典哥德堡舉行的發佈會上，介紹這些新功能。當感應器偵測到司機飲過酒、出現疲勞跡象或者分散了注意力，例如使用手機，汽車上的系統即時會作出反應及作出干預，例如降低車速、即時通知援助中心，或者自動把車停在一旁。

　　行政總裁塞繆爾森表示，引入這些新技術，可能會令該公司失去一些重視及追求速度的顧客，但也可以吸納其他新客源，例如一些家長可能想購買最安全的汽車送給孩子。

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