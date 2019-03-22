  • 2019年3月22日 星期五
  • 26º
  • 84%
熱門： 梁天琦馬匹急症室 Companion劉德華

日報新聞 > 國際

Google不公平打擊對手 兩年內三度被判罰款

2019-03-22 列印
　　美國 Google 集團被控在歐洲網上廣告市場內，以不公平手法打擊競爭對手。歐盟反信託監管部門周三下令該集團支付十四億九千萬歐羅（逾一百三十二億六千萬港元）罰款。這是 Google 集團在不足兩年內，第三度在歐洲被判罰款。

　　歐盟周三所作出的裁決，主要針對 Google 集團的網上廣告業務，指該集團在搜尋網站展示第三方網站的搜尋結果時，在旁邊展示針對性廣告。調查人員發現，該集團與客戶締結的合約中加入條款，禁止第三方網站刊登 Google 競爭對手的廣告，造成不公。

　　連同今次判決在內，Google 集團在歐洲市場已總共被罰接近一百億美元（約七百八十億港元）。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd