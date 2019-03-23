驅趕示威者 保加利亞警齊「中椒」

在保加利亞的首都索菲亞（Sofia）的一場示威遊行中，一名警察為了驅散遊行抗議的群眾，舉起胡椒噴霧一按，沒想到卻被風吹了回來，反而導致整排警察立即自動散開，趕忙跑到旁邊用水沖洗眼睛。這段影片在Twitter公開流傳後，很快就在掀起熱烈討論。



從網上影片可見，現場十多名警察站成一排，努力阻擋想繼續往前進的示威者。不久，畫面左側有一名警員拿出一罐胡椒噴霧，朝着人群按壓噴射，原本以為可以驅散人群，怎料突然吹來一陣風，噴出去的胡椒噴霧一下子全部被吹回來，只見整排警察瞬間放棄堅守崗位，表情痛苦地遮蓋眼睛衝到路邊，有的人被嗆到受不了蹲在地上，有的人則是拿著礦泉水狂沖，希望能減緩痛苦。



雖然警方事後強調這場示威遊行並沒人受傷，但這段影片曝光後，網民們紛紛留言調侃警察。



