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佳子畢業盼結婚不要過遲

2019-03-25 列印
　　日皇次子秋筱宮的次女佳子公主上周五在東京都三鷹市的國際基督教大學參加畢業典禮，二十四歲的佳子在教養學系從三年級起主攻心理學，畢業論文就閱讀理解能力進行了實證考察；她畢業後暫不繼續上學或就業，將為皇族致力於公務。

　　畢業之際，佳子公主以書面形式回答了宮內記者會的提問，關於姐姐真子公主結婚相關儀式延期一事，她寫道：「我認為關於結婚，當事人的心情很重要。希望能成為實現姐姐個人心願的形式。」至於媒體比較關心她結婚時間的問題，佳子則認為最好不要過遲。佳子二○一三年四月升入學習院大學，二年級中途退學，二○一五年四月進入真子曾就讀的國際基督教大學，前年九月起，她在英國利茲大學留學九個月，還學習了舞台藝術等。

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