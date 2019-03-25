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巴黎迪園現「炸彈」驚魂

2019-03-25 列印
　　法國巴黎迪士尼樂園周六晚有扶手電梯發生故障，期間傳出巨響，不少遊客擔心發生炸彈襲擊或槍擊，驚惶尖叫逃生，場面混亂。

　　園方其後澄清只是扶手電梯故障，事發於當晚九時過後，遊人誤把故障電梯或自動扶梯的嘈雜聲，當成了是武器聲。事發時，有數十人一度躲進警署暫避，大批警員及士兵亦接報到場戒備。此處主題樂園位於巴黎以東約三十公里處，是歐洲最多遊客造訪的私人觀光景點之一，由於極端組織「伊斯蘭國」（IS）曾呼籲支持者對主題樂園發動襲擊，或因此令遊客擔心遇襲驚慌四散。

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