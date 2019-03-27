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蘋果推新服務 涉足信用卡市場

2019-03-27 列印
　　美國蘋果公司周一在三藩市舉行的發佈會上，宣佈推出全新的電視節目和電影串流服務Apple TV+和進軍信用卡市場 ，推出自家品牌的信用卡，取名為「蘋果卡」（Apple Card）。　　 Apple TV+電視節目和電影串流平台成為這場發佈會的焦點，蘋果公司將與大型內容供應商包括Hulu和HBO合作，招攬影視猛將奧花雲費、珍妮花安妮絲頓和大導演史蒂芬史匹堡，再配合蘋果自家製作的節目，令內容更加豐富。顧客可於今年秋季起，享用無廣告的服務。

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