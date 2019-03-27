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英航赴德客機誤降愛丁堡

2019-03-27 列印
　　英國航空公司一架原定由倫敦飛往德國杜塞爾多夫的客機，因為起飛前提交了出錯的飛行計劃文件，錯誤飛去蘇格蘭愛丁堡降落。許多乘客都懵然不知，直到客機降落後及聽到「歡迎來到愛丁堡」的廣播時，才知道去了另一處地方。

　　擺了這場大烏龍的班機編號BA3271，由德國租賃公司WDL Aviation代表英航子公司BA CityFlyer營運，周一從倫敦城市機場出發，原定前往德國杜塞爾多夫。二十四歲女乘客科克說，客機降落之前，機師透過廣播系統宣佈即將在愛丁堡降落，初時人人都以為機師在開玩笑。她詢問機組艙服務員，才知道原來是真的。機師也感到迷惑，走出來問乘客，誰是前往德國杜塞爾多夫的請舉手，結果所有乘客都舉手。

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