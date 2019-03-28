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九州5.4級地震 日本西部有震感

2019-03-28 列印
　　日本九州昨日先後發生兩次黎克特制五級以上地震，九州、四國、本州西部有震感，無海嘯威脅。日本氣象廳表示，九州東面海域在日本時間下午三時三十八分，發生五點四級地震，震源深度為十公里，宮崎縣錄得震度為四度，愛媛縣、高知縣、熊本縣、大分縣錄得震度為三級。另外，日本時間早上九時九州東面海域發生五點四級淺層地震，熊本縣、大分縣、宮崎縣震度達三級。



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