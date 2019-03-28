「千里馬民防」 認闖馬德里大使館

北韓駐西班牙大使館上月被人闖入及掠去電腦及硬碟和USB手指的事件有新發展，反對金正恩政權的地下組織「千里馬民防」（Cheollima Civil Defense）周三在其網站上承認責任，但強調並非「襲擊」，亦沒有任何政府參與。



事後有消息指「千里馬民防」可能與美國有聯繫，事後潛逃美國，並把取得的數據和資料交給美國聯邦調查局（FBI）人員。西班牙法院已要求美國把涉事者引渡往西班牙接受調查，但美方則否認與事件有關。事發於二月二十二日，傳媒當時報道有一批武裝分子強闖北韓駐馬德里大使館內，綁起外交官員和職員，以把他們塞口，之後肆意搜掠，掠去電腦、硬碟及USB手指等，更有傳聞指施襲者企圖游說北韓駐西班牙唯一外交官、商務特使徐延錫（音、So Yun Sok）變節。



