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為泰黨組六黨聯盟 誓阻巴育連任

2019-03-28 列印
　　泰國大選遲遲未公佈正式結果，數個親民主政黨、包括支持流亡前首相他信的為泰黨聲稱，他們在國會下議院內總共贏得超過二百五十個議席，並宣佈組織六黨聯盟，支持為泰黨的女強人蘇達拉出任首相。如果成事的話，他們便可以阻止軍方繼續掌權，也可阻止首相巴育繼續執政。

　　同意合組聯盟的除了為泰黨外，還有未來前進黨、泰國自由黨、新經濟黨、國家黨和為國黨。這幾個政黨周三開會，公佈更多合作細節。根據國家選舉委員會公佈的數字，若只計算地區直選的結果，在點票算了百分之九十五選票後，為泰黨在眾議院內奪得一百三十七個直選議席，成為最大政黨，超越支持軍政府的人民國家力量黨（力量黨）的九十七個直選議席。

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