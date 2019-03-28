  • 2019年3月28日 星期四
  • 27º
  • 74%
熱門： 綠置居COMPANION麻疹行劫黎彼得

日報新聞 > 國際

旅美熊貓母子下月返華

2019-03-28 列印
　　美國加州聖迭戈動物園宣佈，人氣明星熊貓「白雲」和兒子「小禮物」很快將返回中國。消息一出，許多網民頓感依依不捨。

　　二十七歲的「白雲」和六歲兒子「小禮物」的長期保育協議中的租約即將結束，兩隻熊貓將於四月二十七日啟程返回中國故鄉。

　　園方則發表聲明，對深受喜愛的大熊貓表達依依不捨之情，對中國致以衷心感謝，同時表示該園今後將繼續致力保護大熊貓物種。

　　園方計劃在下月為「白雲」和「小禮物」舉行慶祝活動，感謝中方持續合作。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd