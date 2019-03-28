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美擬五年後重返月球

2019-03-28 列印
　　美國總統特朗普的政府宣佈，將加快推行再次送太空人上月球的計劃，把目標日期由原定的二○二八年提前到二○二四年。政府呼籲刻不容緩尋找方法，解決太空總署推動征月計劃所面對的各種障礙和延誤。

　　今年是人類首次登月五十周年，而自從一九七二年美國阿波羅17號完成人類第六次登月後，人類便再也沒有踏上過月球。副總統彭斯周二在亞拉巴馬州亨茨維爾市出席一項活動及發表演說時，宣佈美國太空人將會在五年內重返月球。他說：「在五年內再次送美國太空人上月球，是這一屆政府和美國的既定政策。」

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