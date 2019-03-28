阿根廷周二友賽作客1:0擊敗摩洛哥引起大混亂，數以萬計的主場球迷不滿客軍王牌美斯因傷缺陣要求退票，更將怒火遷向阿軍球員全場向他們喝倒采，雙方戰將亦因此產生敵意衝突頻生。消息指阿根廷足總早與美斯達成秘密協議讓他休戰。 美斯在去年世界盃後暫停為阿根廷披甲，到上周五才回歸國家隊鬥委內瑞拉，但賽後又以恥骨受傷為由退隊，一眾已購買今場門券的摩洛哥球迷大為不滿。四萬五千名球迷遂將怒火遷向阿軍球員，比賽期間不停向他們報以噓聲，雙方球員亦因此產生敵意全場多次衝突，合共犯規四十九次。 傳與足總有秘密協議 阿根廷最終憑效力馬德里體育會的前鋒安祖哥利亞一箭定江山險勝，但賽後焦點繼續落在美...

2019-03-28