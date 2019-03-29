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教科書繪總統圖像 非洲學生被扣留

2019-03-29 列印
　　非洲小國布隆迪三名女學童在她們的教科書上，繪畫總統恩庫倫齊扎（Pierre Nkurunziza）的圖畫。當局竟然下令把她們扣留調查，兩天後才把她們釋放。

　　人權監察組織駐中非負責人馬奇引述布隆迪司法部，證實該三名女生「暫時獲釋」。她們於本月十八日被控「侮辱國家元首」罪。若被法庭裁定罪名成立，最高會被判入獄五年。

　　布隆迪政府實行高壓管治，今次已不是第一次打壓青少年和兒童。二○一六年，當局也拘控一批學童，指他們在總統的圖片上，點滿黑點。其中一名十三歲女童因為年紀太小，毋須負上刑責而獲釋，另外三人其後也獲得釋放。

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