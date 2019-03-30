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膺《時代》風雲人物 菲敢言女記者再被捕

2019-03-30 列印
　　去年底剛獲選為《時代雜誌》年度風雲人物的菲律賓敢言女記者雷薩（Maria Ressa），周五再遭當局拘捕，今次的罪名是違反菲國的「反掛名法」（Anti-Dummy Law）。新聞自由倡議組織認為，雷薩再度被捕，是因為她的新聞網站以批評總統杜特爾特見稱，而遭到當局報復。

　　雷薩是菲律賓新聞網站Rappler的創辦人之一，也是執行主編。這位資深的女新聞工作者因為在調查工作中堅持揭發，敢於捍衛真相，去年獲得《時代雜誌》評選為年度風雲人物。

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