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全球響應地球日 知名地標熄燈一小時

2019-04-01 列印
　　巴黎艾菲爾鐵塔、雪梨歌劇院和雅典古都衞城等全球知名地標，周六都熄燈一小時，以響應國際環保盛事「地球一小時」（ Earth Hour），喚起各界對氣候變遷和其對瀕危物種構成衝擊的關注。

　　世界自然基金會（WWF）二〇〇七年在雪梨發起的「地球一小時」 活動今年踏入第十三屆，全球一百八十個國家共有數百萬人在周六晚上八時三十分響應熄燈，凸顯減少能源消耗和環保的重要性。

　　世界自然基金會表示：「我們是了解到自己正在毀滅這個世界的第一代，或許也是還能做些挽救的最後一代。」

　　在艾菲爾鐵塔熄燈前，巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）與環境部副部長普瓦爾松到場出席有關全球暖化與生物多樣性減少的公開研討會。響應這項行動的世界地標，還包括紐約帝國大廈和巴西救世基督像等。



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