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斯洛伐克大選 政治素人大熱勝出

2019-04-01 列印
　　中歐國家斯洛伐克周六舉行總統選舉第二輪投票，由於選民對國家貪腐充滿怨氣，造就反貪鬥士兼環保律師卡普托娃（Zuzana Caputova）大熱勝出，成為該國首位女總統。卡普托娃是政治素人，並無擔任過公職，但反貪腐的立場特別受年輕選民歡迎。

　　四十五歲的卡普托娃是進步斯洛伐克運動副主席，在投入總統大選前，她的全國知名度並不高，但在據信與方向黨有關、涉及下令謀殺記者庫奇亞克的一名企業家遭到檢察官起訴後，強調反貪的卡普托娃聲勢攀升。

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