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巴人加沙邊界示威 釀四死316傷

2019-04-01 列印
　　約四萬名巴勒斯坦人周六在加沙邊境示威，與以色列部隊爆發激烈衝突，至少四名巴人遭以軍實彈射殺，當中三名死者為十七歲少年，三百一十六名巴人受傷。周日凌晨，四枚火箭自加沙地帶朝以色列方向發射，沒有造成死傷，似是報復以軍擊斃加沙示威者。

　　巴勒斯坦武裝組織哈馬斯星期六號召民眾在加沙集會，紀念第四十三個「土地日」，以及反以色列的「回歸大遊行」一周年。四萬名示威者聚集在沿加沙地帶的五個抗議地點，但大部份民眾都遠離邊界圍欄。

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