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改善交通 紐約擬收「塞車費」

2019-04-03 列印
　　美國紐約州議會周一通過新年度財政預算案，落實最快於二○二一年起，在曼克頓繁忙路段徵收「塞車費」，費用或十美元（七十八港元）以上，以改善區內的交通擠塞及空氣質素，並為紐約市大都會運輸局提供資金翻新地鐵等公共運輸基礎建設。這是美國首次有地方政府開徵 「塞車費」。

　　根據計劃，從二○二一年起，任何駛入曼克頓六十街以南，即中央公園以南，包括百老滙劇院、華爾街銀行及名店街道的車輛都要收費。至於實際收費要待稍後擬定，先前的方案提議對每輛私家車收費十一至十二美元（約八十六至九十四港元），對每輛卡車收費二十五美元（一百九十六港元）。而計程車、共乘車司機等或可獲豁免收費。計劃一旦實施，紐約將是首座引入「塞車費」的美國城市。

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