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杜魯多開除王州迪及其盟友黨籍

2019-04-04 列印
　　加國總理杜魯多涉嫌干預司法獨立的風波發酵，爆料的司法部長王州迪和國庫委員會主席費普真相繼請辭，再加上王州迪把杜魯多試圖干預司法的錄音曝光，令尋求連任的杜魯多面臨上台以來最大的政治危機。杜魯多周二宣佈將兩人逐出執政自由黨。

　　王州迪上月到國會作證時，公開她與時任樞密院秘書長韋尼克的偷錄錄音，證明她被施壓不要起訴涉及賄賂的SNC-Lavalin。錄音帶曝光後，自由黨召開緊急會議。會後，王州迪和因力挺她而辭去國庫委員會主席的費普真雙雙遭開除黨籍。

　　杜魯多說：「王州迪與費普真不再是自由黨黨團成員，這兩人與我們團隊先前存在的信任已蕩然無存。」他說：「無論是在未經同意下偷錄對話，還是一再表達對政府或對我擔任領導人失去信心，愈來愈清楚（他們兩人）不再是自由黨的一份子。」

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