﻿哈里梅根IG六小時破百萬追蹤

據英國《每日郵報》報道，英國哈里王子及夫人梅根已搬出倫敦肯辛頓宮，遷入溫莎堡的浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）。三十七歲的梅根預產期於本月稍後時間，經過數月裝修後，才入住新居迎接即將來臨的寶寶，同時兩人近日才開通自己的Instagram，追蹤人數不到六小時就突破一百萬，刷新世界紀錄，至今已有三百多萬名追隨者。



兩人搬家後，會聘請全新傳訊團隊，甚至盛傳梅根會打破皇室傳統，不會在倫敦的林多翼分娩，改為在溫莎附近的私人醫院產科誕下皇室寶寶。兩人在裝修新家時，斥資五萬英鎊（約五十一萬港元）安裝全新隔音設備，以隔絕外界噪音，盛傳整筆裝修費用達三百萬英鎊（約三千零七十七萬港元），據悉會由納稅人埋單。