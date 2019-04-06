﻿維基解密稱阿桑奇 可能短期內被拘捕

「維基解密」網站透露，該網站創辦人、在瓦瓜多爾駐倫敦大使館內匿藏了七年的阿桑奇（Julian Assange），可能會在「數小時至數日內」被逐。預料當他一踏出大使館，英國警方便會馬上把他拘捕。 「維基解密」網站周四發佈消息，引述厄瓜多爾政府高層消息人士說，英國和厄瓜多爾政府已經達成協議，厄瓜多爾同意把阿桑奇逐出大使館，把他交給英國警方，在大使館外，記者見到泊了一輛警車。



據厄瓜多爾報章《商報》發佈的消息指，一名不願公開姓名的高級官員稱，厄、英兩國已經達成協議，同意以阿桑奇牽涉貪污醜聞為由，在「數小時或數天之內」把他逐離大使館，阿桑奇一直擔心若他離開厄瓜多爾大使館，會馬上被英國警方拘捕，甚至會被引渡往美國；厄瓜多爾政府早前表示，一直按照國際法看待阿桑奇，但他的個案不能無止境地拖下去。