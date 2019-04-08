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﻿內塔尼亞胡指倘連任總理 將兼併西岸殖民區

2019-04-08 列印
以色列即將於周二舉行大選，爭取連任的總理內塔尼亞胡揚言，一旦他在今次大選勝出，就會兼併目前佔領的西岸以色列殖民區。有分析指，內塔尼亞胡的表態，是想吸納支持殖民的以色列選民的選票，有利他連任。

　　內塔尼亞胡日前接受以色列第十二頻道新聞專訪時，被問到以色列已將東耶路撒冷和戈蘭高地納入以色列的主權範圍內，為何不將以色列的主權擴展到西岸的殖民區時，內塔尼亞胡回應說，下一階段，他會這樣做，擴大以色列的主權。

　　內塔尼亞胡表示，政府正在研究擴大以色列的主權範圍。如果他在星期二的大選勝出成功連任，會宣佈兼併約旦河西岸殖民區，不會區分殖民區或者西岸地區，全部視作以色列的領土。 他這個舉動極具爭議性，可能導致所謂的「兩國方案」告終，因為巴勒斯坦人一直爭取在西岸、東耶路撒冷以及加沙地帶建國。
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