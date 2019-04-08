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﻿平成最後統一地方選舉 大阪北海道選情成焦點

2019-04-08 列印
        日本舉行四年一度的統一地方選舉，被視為夏季參議院選舉的前哨戰。今次也是平成年代最後一次的統一地方選舉，由於日本將在夏天舉行參議院選舉，朝野各政黨都把統一地方選舉視為前哨戰，以全力強化各政黨地方基本盤來應戰。

        今次統一地方選舉分為前半部與後半部，周日舉行的是前半部選舉投票，將選出十一個道府縣的知事，包括北海道、大阪府及神奈川縣。當中以大阪最受矚目，知事松井一郎及市長吉村洋文，由於無法取得足夠支持，透過公投推動「大阪都構想」，即是將大阪府及大阪市合併成大阪都，兩人相繼辭職，並互調參選，由松井競選市長，吉村競選知事，發動變相公投。

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