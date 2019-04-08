  • 2019年4月8日 星期一
  • 25º
  • 84%
熱門： 瀑布墮斃胃痛棄養郭富城 針孔攝錄機

日報新聞 > 國際

﻿法國「黃背心」示威 參加人數創新低

2019-04-08 列印
        法國連續第二十一個周末爆發「黃背心」示威，但參與人數較上周大減逾一萬人，是去年十一月「黃背心運動」展開以來，示威人數最少的一次。而今次示威情況大致和平，其中巴黎的抗議人數只有三千五百人，人數亦較上星期少，只發生零星示威衝突，有四十三人被捕。

  內政部的統計數字顯示，全國約二萬二千三百人上街，較上星期六的三萬三千七百人，大減一萬一千四百人。 巴黎的示威人數亦較上星減少五百人，警方曾發射催淚彈，並拘捕四十三人。過去兩個周末，當局都禁止民眾在暴亂熱點舉行集會，包括巴黎的香榭麗舍大道。

在西部城市南特，防暴警察施放催淚彈，驅趕示威者，有示威者於馬路上放置垃圾桶作路障；而北部城市魯昂示威亦釀成衝突。 今次全國的示威人數相較去年十一月中「黃背心運動」高峰時期的近三十萬人，有天壤之別。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd