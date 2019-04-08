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威廉化身007 情報機關實習三周

2019-04-08 列印
　　英國威廉王子過去三星期在情報機關秘密實習，以實地瞭解蒐集情報的工作，以及反恐任務的重要性。肯辛頓宮周六證實，威廉王子先在軍情六處（MI6）工作，之後到軍情五處（MI5）觀察反恐小組如何進行調查，包括監控行動；最後轉到政府通訊總部（GCHQ）進行親身體驗，深入了解英國最神秘的政府情報機構。

　　肯辛頓宮表示，威廉「親眼看到MI6如何協助英國發現並利用各種契機，並識別出與國安、軍事效能及經濟有關的各項風險」。他又在GCHQ花時間跟着部內人員了解「尖端科技、獨創技術及廣泛的夥伴關係，一同辨識、分析及阻擋威脅」。

　　威廉王子完成實習後發聲明說：「在我國安全情報單位中度過這段時間，了解更多我方人員致力維護國家安全的工作，這是一段讓我自覺謙卑的經驗。」



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