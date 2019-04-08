威廉化身007 情報機關實習三周

肯辛頓宮表示，威廉「親眼看到MI6如何協助英國發現並利用各種契機，並識別出與國安、軍事效能及經濟有關的各項風險」。他又在GCHQ花時間跟着部內人員了解「尖端科技、獨創技術及廣泛的夥伴關係，一同辨識、分析及阻擋威脅」。
威廉王子完成實習後發聲明說：「在我國安全情報單位中度過這段時間，了解更多我方人員致力維護國家安全的工作，這是一段讓我自覺謙卑的經驗。」
日前黃竹坑警察訓練學院迎來新一批學警，當中有一位笑容甜美的女生，她是馬尼拉人質慘劇的倖存者——汪綽瑤，當年雙親死於菲律賓警魔槍下，但她沒有放棄自己的人生，立志做記者，跑新聞幾年之後，改變人生軌道，投身...
2019-04-08
台灣雲林縣昨天下午約二時有石化廠發生氣體爆炸，未傳出有人傷亡，肇禍原因為區內液化石油氣管破裂。當政府事後表示，將依空氣污染防制法重罰新台幣五百萬元（約一百二十七點四萬港元），且於調查報告出爐前，勒令停工。而環保局則派員採樣分析，作為後續處分或求償依據。 事發於雲林縣的麥寮六輕工業區台化芳香烴三廠、也是亞洲最大石化廠區，消防接報後趕到現場救災，目前火勢受到控制。雲林縣長張麗善亦趕到現場視察，並責成事故調查小組，三日內說明發生原因，亦要求六輕進行管線全面檢查，及提出具體管線汰換工程。 據現場照片可見，工廠遠處已見有火光濃煙冒出。爆炸產生的巨響連鄰近的斗六、林內山...
2019-04-08
汶萊日前實施重法，同性戀及通姦罪者可被判死刑、偷竊罪者可被截肢，引起國際社會口誅筆伐，倫敦有示威抗議。 汶萊日前啟動嚴刑峻法，引起全球政界人物與社會名流抨擊，荷里活影星佐治古尼和英國歌手艾頓莊都紛紛呼籲抵制汶萊在各國擁有的酒店。而英國倫敦周六爆發反汶萊示威，約一百名示威者齊集在汶萊蘇丹博爾基亞擁有的五星級多徹斯特（Dorchester）酒店外抗議。 汶萊實施的伊斯蘭律法，令到觸犯同性戀及通姦罪者可被判處砸石頭處死的石刑；侮辱先知穆罕默德、強姦、搶劫罪亦可判死刑；干犯偷竊罪者可被截肢，引起國際嘩然。新法引來全球譴責，聯合國形容法例殘酷和不人道。人權監察亞洲區副總監羅...
2019-04-08
九龍傳統豪宅地段何文田，名校林立，受不少實力家庭客歡迎。其中君頤峰樓齡較新，是次介紹屋苑的高層相連單位，面積1967方呎，四房雙套房，單位向東南，外望京士柏運動場，遠眺維港景色。 君頤峰位處何文田衛理...
2019-04-06
北上買A股的境外資金持續流入，今年1月經滬深股通北上資金淨流入創單月紀錄。恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊認為屬結構性資金流入，估計隨著A股納入國際性指數的權重分階段增加，將促使約6300億元外資在1...
2019-04-08
車路士領隊沙尼近期重用赫臣奧杜爾、羅夫度斯卓克和巴克里三名年輕英格蘭鋒將。三子不負所託表現出眾，今晚英超勢領軍擊退不擅客戰的韋斯咸向前四邁進，並為周四歐霸八強首回合壯聲威，捧讓球主客和讓一球「主勝」。（Now621台周二凌晨3:00直播） 英超進入最後直路，藍獅為求躋身前四，過去排陣一成不變的沙尼亦無奈屈服，最近重用赫臣奧杜爾、羅夫度斯卓克和巴克里等年輕球員。他們亦成功把握機會交出搶眼表現，令這位意大利教頭讚口不絕︰「三人有能力成為球隊未來的基石，目前已經對球隊產生重要影響，當然他們還有很多潛能等待發掘。」 英籍三子扛起進攻大旗 其中年僅十八歲的赫臣奧杜爾，近三場各賽事貢獻...
2019-04-08
踏入第二季，新一輪旗艦手機大戰終於殺埋身，國產品牌陸續帶來配備S855處理器的新作，當中包括小米9，除了定價一貫親民，另一賣點是首度用上48MP AI三鏡頭，超廣角、遠攝、微距一機全包辦。 48MP ...
2019-04-08
現年72歲的羅家英於上月進行前列腺穿刺手術後受細菌感染，導致膀胱及腎臟發炎，發高燒至41度，留醫近一星期，昨午他在女友人陪同下包到冚請假離開醫院，家英哥邊行邊簡單向守候門口的傳媒報平安說：「醫生話我好...
2019-04-08
最近好幾次，有人在facebook上用我的照片做頭像，然後四處add人做朋友。那些facebook網頁，乍看是我的，但下面的名字又是別人的，若是認識我的人，一看就知道是個假貨，若是不認識我的人，也只會以為叫那個名字的人要add他做朋友。所以有朋友發現了假貨來告訴我，我就這麼跟他們說，只要這些人不是用我的照片加我的名字出去交朋友，最多也是無聊，便懶得去理了。 如此無聊，也不知目的何在，難道這些人真的其貌不揚到一個臨界點，實在見不得人。所以才借用我的照片？那一定是覺得我比他有魅力了，那我是不是還要感謝他的恭維呢？盜用了別人的照片來做自己的招牌，在心理上怎麼都是知道自己在做見不得...
2019-04-08
近年，不少人都受精神健康問題困擾，但卻對此感到忌諱。即使是事業有成的公司管理層，又或是戰績彪炳的精英運動員，他們均會面對情緒及壓力等問題。如未能及時正視這個潛在的計時炸彈，後果不堪設想。 強如NBA球星奇雲羅夫、游泳名宿菲比斯，甚至六屆英國冠軍騎師范爾龍均曾透露自己患過抑鬱症。其他受制於精神健康的還有已故的星級騎師史永邦及高美斯。 西班牙阿利坎特大學最近一份有關騎師精神及福祉的問卷調查發現，有超過一半受訪者曾經歷至少一項精神健康的問題，當中包括心理困擾、意志消沉、焦慮及社交恐懼。而形成這些症狀的原因，分別有對成功的過分渴求、為滿足別人的期許、自身財政管理不善、面對傳播媒體及...
2019-04-08