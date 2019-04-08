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埃及逾二千年古墓 內藏老鼠木乃伊

2019-04-08 列印
　　考古學家在埃及南部索哈傑城，發現一個保存良好並繪有精美壁畫的古墓，相信是二千多年前古埃及托勒密王朝一名男性貴族及其妻子的墓地，墓內並藏有數十具動物木乃伊，包括老鼠及獵鷹等。

　　這個古墓可以追溯至公元前三○五年至公元前三○年，埃及文物部長阿納尼說，古墓裝飾精美，由兩個墓室組成，分別容納兩個石灰岩石棺，應是名為圖圖（Tutu）的貴族及其妻子。

　　貴族妻子的木乃伊保存良好，此外古墓還藏有五十具動物木乃伊，包括獵鷹、貓、狗和一種外表與老鼠極為相似的動物——鼩鼱。

　　阿納尼指出，去年十月當局發現有人正在盜墓，因此發現這座古墓。

　　文物部希望，這個古墓出土，可以帶動當地旅遊業，吸引更多遊客前往參觀。該處位於開羅以南約三百九十公里，鄰近尼羅河。

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