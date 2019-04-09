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美國土安全部長 尼爾森終於離職

2019-04-09 列印
　　美國總統特朗普宣佈，國土安全部女部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）(見圖)離職。特朗普上台兩年多以來，處理非反法移民和南部邊界沿線安全問題的政策一直引起爭議，尼爾森負責領導國土安全部執行不受歡迎的政策和措施，受到社會各界抨擊，但同時又被特朗普批評打擊非法移民不力，兩邊不討好。

　　四十六歲的尼爾森於二○一七年十二月起出任國土安全部長，負責執行特朗普政府一些爭議性政策，例如策劃在美國和墨西哥邊界沿線興建堵截非法入境者的圍牆、以及強行把偷渡者和他們的年幼子女分開。

　　消息人士說，特朗普一直對尼爾森的工作表現感到不滿，指國土安全部在她的領導下，加強邊界保安做得不夠，又沒有切實執行更嚴厲的移民政策。有傳聞指尼爾森抗拒特朗普提出的一些爭議性政策，令特朗普不滿。

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