﻿日推「令和新鈔」 換上三大歷史名人

下個月日本將迎來「令和」時代，日本政府公布新紙鈔的改版設計，三種幣值的人物肖像同時更新，熟悉的福澤諭吉將正式從鈔票上「引退」。新鈔人物分別是近代日本經濟之父澀澤榮一、女性教育先驅津田梅子，以及日本細菌學之父北里柴三郎。



登上紙鈔的三位歷史名人，都是日本明治以來在經濟、教育、醫療領域的開拓者；不過新鈔預定在二○二四年才會正式發行，政府率先公布的用意，是為了呼應年號更新，並以這些人物象徵現代日本所致力的課題。



財務相麻生太郎在記者會上表示，日本紙幣大約每二十年更新一次，而新紙幣採用的肖像是從明治以後的文化人中選擇。新紙幣採用了世界首創的防偽技術。紙幣上的阿拉伯數字將變大，現行的九位數編號將改為十位數，至於紙幣大小並無改變。