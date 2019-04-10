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﻿瑞士燒雪人 預測夏季溫度

2019-04-10 列印
  每年四月某一個星期一的黃昏六時，瑞士蘇黎世 Sechselaeuten廣場都會舉行一項別開生面的儀式，放火焚燒一座塞滿布料和炮竹的假雪人，吸引大量市民和遊客圍觀和拍照。

　　這是當地人的傳統活動。瑞士人相信，只要看看雪人的頭要花多少時間爆炸，便可以預測當年的夏天會有多熱及會持續多久。

　　每年開花時，瑞士的氣溫便會漸漸上升，意味着寒冬結束，春季來臨。當地人也要為炎熱的夏季作準備。估計這項燒雪人儀式的歷史，可追溯至十六世紀。
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