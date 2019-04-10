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紐西蘭前任駐美官員 涉廁所偷拍

2019-04-10 列印
　　紐西蘭駐華盛頓大使館前任武官基廷（Alfred Keating）被控在大使館一個男女共用的洗手間內安裝攝錄機，偷拍其他人如廁，在紐西蘭奧克蘭市法庭接受審訊。他否認控罪。

　　此案於二○一七年被揭發，基廷當時的是紐西蘭駐華盛頓大使館內的最高級官員。雖然案件在美國發生，但由於基廷是外交官員，所以被送返紐西蘭接受調查和審訊。那個攝錄機被人偷偷安裝在廁所一條加熱管道上。一名大使館職員如廁時，發現有東西跌在地上，細看之下赫然發現是一部小型攝錄機，揭發這宗事件。調查人員相信攝錄機已安裝了數個月，記憶卡上的 DNA樣本與基廷的DNA樣本吻合。



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