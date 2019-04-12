肯尼亞「英雄」為村民開路

非洲肯尼亞一名男子利用鋤頭、鐵鏟、斧頭等簡單工具，在一個樹林內開闢一條小路，連接他所居住的村莊和一座購物中心，希望能為村民帶來方便，村民都把他捧為「英雄」。



身體力行的男子穆查米（Nicholas Muchami）上周開始動工，六天內已開了一條一點五公里的小路，只要再開多一公里，整條路便完成，大大縮短村民往返購物中心的距離。



上周一至上周六，他每天早上七時便起牀去開路，至傍晚五時才回家，希望能在雨季來臨之前完成任務。



穆查米所居住的加干達村隸屬穆拉雅縣，位於首都內羅畢以北八十公里外。他說：「我充滿精力，自願做這項工作。」



