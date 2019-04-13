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﻿硬碰「一哥」Netflix 迪士尼推「Disney+」影片平台

2019-04-13 列印
        Netflix有難？美國華特迪士尼集團周四正式宣佈，會於明年初在美國推出取名為「Disney+」的影視串流播放服務，並會邁向國際市場，與現時的影視串流「一哥」Netflix硬碰。不過，服務的推出日期比原先預計的稍稍延遲，迪士尼串流業務總裁波爾指，新服務將於明年首季首先在美國推出，之後會擴展至歐洲市場。

　　市場人士本來預期迪士尼集團會在今年內推出此類服務，據悉，觀眾可以透過這個平台，收看迪士尼製作的電影與電視節目，另外亦有機會欣賞集團向傳媒大亨梅鐸收購的二十一世紀霍士的龐大片源，包括《星球大戰》系列電影、Marvel超級英雄電影和ABC電視台的節目等。
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