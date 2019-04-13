市場人士本來預期迪士尼集團會在今年內推出此類服務，據悉，觀眾可以透過這個平台，收看迪士尼製作的電影與電視節目，另外亦有機會欣賞集團向傳媒大亨梅鐸收購的二十一世紀霍士的龐大片源，包括《星球大戰》系列電影、Marvel超級英雄電影和ABC電視台的節目等。
硬碰「一哥」Netflix 迪士尼推「Disney+」影片平台
市場人士本來預期迪士尼集團會在今年內推出此類服務，據悉，觀眾可以透過這個平台，收看迪士尼製作的電影與電視節目，另外亦有機會欣賞集團向傳媒大亨梅鐸收購的二十一世紀霍士的龐大片源，包括《星球大戰》系列電影、Marvel超級英雄電影和ABC電視台的節目等。
平均963萬元 遠遠拋離星滬 香港樓貴絕全球
國際物業顧問世邦魏理仕（CBRE）比較全球三十五個城市私人住宅市場的數據後發表報告，指香港平均樓價為九百六十三萬港元，位居全球榜首。新加坡排第二、上海排第三。世邦魏理仕指出，三甲城市都有實施樓市調控政...
2019-04-13
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洪水沖襲最少九死兩失蹤 深圳突降冰雹暴雨成災
深圳市於日前突降冰雹，暴雨引發洪水，導致多人被沖走，最少造成九死。航空交通亦受影響，據了解在華南地區，每年均有數次落雹的機會。 深圳市前日晚上突降冰雹，根據深圳市應急管理局昨日的消息，福田區於星期四晚上，有四名河道工人被沖走，其中三人遇難。另外，羅湖區在西湖賓館段施工處有七人被沖走，有四人獲救、一人死亡、二人失蹤；在東湖公園段施工處則有五人被沖走，已確認五人全部罹難，而福田區應急管理局昨晨向外界表示，接報後已立即啟動應急救援，據報，獲救傷者精神狀態和身體狀況良好。當局的搜救工作仍在進行中，據了解，截至昨日下午，有航空公司取消周五在廣州、深圳、珠海、汕頭機場升降的七十四班航班...
2019-04-13
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特朗普對談判感樂觀 第三次特金會有望舉行
美國總統特朗普周四會見南韓總統文在寅時表示，正考慮與北韓領袖金正恩舉行第三次高峰會，討論朝鮮半島推行無核化的進程，而南韓總統文在寅亦會爭取與金正恩召開另一次兩韓峰會，作為游說北韓切實放棄核武發展計劃的其中一部份努力，另外據朝中社報道，在平壤舉行的第十四屆最高人民會議第一次會議，領袖金正恩再次獲推舉為國務委員會委員長。 美國總統特朗普周四表示，他正考慮與北韓領袖金正恩舉行第三次高峰會，討論朝鮮半島推行無核化的進程，特朗普稱：「我享受高峰會。我享受與金正恩相處的時間。金正恩是一個我非常了解和尊重的人，而我真的相信假以時日，許多大事將會發生。我認為北韓具有極大的潛力。」而南韓總統...
2019-04-13
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朗松居洋房綠意盎然
南區壽臣山一帶，建有不少低密度豪宅，由於私隱度高，環境幽靜，吸引不少富豪名人居住。是次介紹的朗松居，坐落壽山村道，放盤罕有，其中一座洋房面積2939方呎，空間偌大，設四房連兩套房，外望翠綠山景，盡享悠...
2019-04-13
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內地數據報喜 恒指倒升70點
內地上月出口數據遠勝預期，刺激恒指午後轉跌為升，守住10天線（29826），惟市場交投疲軟，成交減至897億元，結束連續九個交易日破千億元的大好形勢。港股以全日最高位29909點收市，升70點；全周則...
2019-04-13
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衝擊「史」上最快 C朗封王派對
祖雲達斯射手C朗拿度傷瘉復出立即建功，於歐聯八強首回合作客1:1和阿積士，喜言感覺妙不可言。儘管老婦人今晚意甲作客史帕爾不敗便提早六輪完成八連霸偉業，但這名葡萄牙球星勢寓賽於操領軍延續佔優的對賽往績，為下周二主場再鬥阿積士做準備，客勝去馬。 C朗三月底為葡萄牙服役不慎拉傷右大腿腿筋，原本預料下周中才能復出，但趕及在上場歐聯披甲，正選上陣之餘還頭槌建功，證明狀態不成問題。 挾八連霸迎歐聯 老婦人也在C朗缺陣期間意甲三連勝，本輪前以八十四分遙遙領先，拋離次席的拿玻里廿分，今仗只要不敗即可封王，創下聯賽最早奪冠紀錄，但主帥艾歷基矢言仍想全取三分：「己隊每一場都要取勝而回。」因此，...
2019-04-13
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復活節出遊必讀 平掃旅行用品
復活節假期將至，又是一家大細去旅行的熱門時節。每次去旅行，最令人頭痛當然是事前搜羅旅行用品，AEON由即日至4月22日（一）舉行「旅遊用品展」，貨品多元化又有優惠，一於即刻去掃貨。 AEON「旅遊用品...
2019-04-13
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「大肚」翠如唔錫身 親拍炒車戲 連詩雅處女擔正 胸壓益對手
日前，由林文龍、黃翠如和連詩雅(Shiga）主演嘅無線新劇《致所有愛過的人》舉行煞科宴，首度擔正拍劇嘅Shiga話大家對足三個半月，好唔捨得。日前下午，本報喺將軍澳工業區直擊Shiga等人拍攝煞科嘅炒...
2019-04-13
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好好過日子——中午在陸羽
在陸羽飲茶總能碰到許多朋友，有些朋友是熟客，幾乎天天都在，有些則因為是熟客的朋友，不期而過，有些是許久不見的朋友，想要碰見，到陸羽飲餐茶，碰上的機率很大，所以要想碰見熟人，去陸羽飲茶，很可能就遇上了。當然，欠人錢的人一般不敢在陸羽露面，因為隨時碰到債主。那裏也是生活中的一個圈子，歷盡時代變遷，跟老舍的《茶館》有異曲同工之妙，結局應該好得多。 於是陸羽就很熱鬧，中午時份人聲鼎沸，桌跟桌之間常常對話，隔着一張桌子也會招呼問候，有時一個人先走，順便幫旁邊那桌埋了單，旁邊一桌人轟然道謝。店堂裏的裝修除了木頭就是石頭，沒有吸音設施，聲音就在空氣中撞來撞去，默默飲茶者稀，每一桌都在高談...
2019-04-13
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馬場浮世繪——雅士牧場杯葛昆州賽事
由香港馬主馮永祥創立，以澳洲昆士蘭省黃金海岸為基地的育馬和賽馬組織「雅士牧場」，近年發展迅速，去年更在墨爾本春季嘉年華憑「超級猛男」捧走維多利亞打吡，目前是昆士蘭省賽馬工業最大投資組織之一。不過日前其管理層宣布，所有由牧場全面或合股擁有的馬匹，由即日起將不會參加任何昆士蘭省內的賽事，直到現在有關賽馬廉潔的問題獲得解決，確保所有賽事可在公平的情況下進行為止。有此舉動，相信是回應早前當地前列練馬師嘉禮涉嫌違反多項賽事條例，可是至今仍照常派馬出賽，令牧場感到不公及對該省賽馬發展憂慮。 馬場浮世繪
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